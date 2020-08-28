مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 28 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:59
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:43
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:01
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:50
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:23
أذان العشاء 07:44
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء 07:45
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:43