تفاصيل حبس 3 موظفين بتهمة الرشوة

قرر قاضي المعارضات حبس 3 موظفين في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق واستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري.

وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم بمحضر الشرطة، وقرر القاضي تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام (ثلاثة موظفين) بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع شخصين (مقيمين بذات الجهة) وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى – على خلاف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضاري بحي مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، ما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.