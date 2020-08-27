الجندي: المجرم الحقيقي في كل حادث هو "إهمال الأسرة"

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجرائم التي انتشرت في المجتمع مؤخرًا، لافتًا إلى أن عدد قليل من صغار السن ارتكب بعض الجرائم لكن يجب تحذير الأسر منهم حتى لا تنتشر هذه الجرائم.

وأضاف الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "وراء كل حادث مجرم حقيقي هو أسرة مهملة، والنائب العام لن يربي أبناءنا، أنتم من ستربون أبناءنا، حرام عليكم، لا تحملوا الدولة ما لا تطيق، ولا تحملوها أخطاءكم ترك أبنائكم فرائس للجنس والمخدرات والسوشيال ميديا".

بدوره قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن بعض الأسر قصرت في تربية أبنائهم، وبالرغم من ذلك فإنهم يلومون المجتمع على جرائمهم.