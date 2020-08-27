إزالة 18 عقارا من إجمالي 234 بشارع الطيران بمنشأة ناصر

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم 18 عقارا من إجمالي 243 عقارا وورشة ومخزن مقرر إزالتهم بشارع الطيران بمنشأة ناصر، قام جهاز التعمير بوزارة الإسكان بصرف تعويضات مالية لقاطنيها ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحور الجديد سيسهم في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي، وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار، وامتداد محور المشير.