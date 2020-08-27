إزالة 394 مترا تعديات على الأراضي الزراعية بتلا في المنوفية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، برئاسة المهندس راضي عمار أحمد، في تنفيذ إزالة لتعديين جديدين بمساحة 394 مترًا على أرض زراعية، بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان.

واتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات القانونية تجاة المتعدين، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد رئيس مركز ومدينة تلا على ضرورة المتابعة الدورية، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة، لردع المخالفين.