اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا السودانية

اندلعت، يوم الخميس، اشتباكات عنيفة في مدينة كسلا بشرق السودان على خلفية توتر بين قبيلتي البجا والبني عامر، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل بينهم أحد قيادات المزارعين بالمدينة، إضافة إلى إصابة عدد كبير من السكان.

وقال شاهد عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إنه وبالتزامن مع تلك الاشتباكات جرت أعمال نهب وحرق واسعة طالت أجزاء كبيرة من السوق الرئيسي بالمدينة، مما أدى إلى خسائر مادية ضخمة.

وأكد محمد حسن أحيمر القيادي في قوى الحرية والتغيير في المنطقة أن ناظر الهدندزة محمد الأمين ترك نجا من محاولة اغتيال نفذتها مجموعة قبلية مسلحة.

واعتبر أحيمر أن ما يجري في كسلا حاليا خطير للغاية ويحتاج إلى تدخل سريع من قبل السلطة المركزية.

وترفض مجموعات سكانية بكسلا تعيين الوالي المدني الجديد الذي ينتمي إلى قبيلة البني عامر التي تمتد جذورها من شرق السودان وحتى مناطق داخل الحدود الاريترية.