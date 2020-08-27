تطوير مديرية المالية بالغربية بـ4 ملايين جنيه

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المديرية المالية بالغربية بعد تطويرها وتجديدها، بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وتتكون مديرية المالية بالغربية من 10 مراقبات مالية، و5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للوحدات الحسابية والتفتيش والشؤون القانونية والمشتريات والمخازن، إضافة إلى عدد من الإدارات الفردية والتي تقوم بخدمة العاملين، وهي إدارة الاستحقاقات والتفتيش الدوري والأمن والاختلاسات، إضافة إلى مركز تدريب الحاسب الآلي، وقاعة محاضرات واجتماعات مجهزة على أحدث المستويات.

واكد محافظ الغربية، ضرورة سرعة إنجاز الأعمال، والعمل بشفافية والتعاون بين جميع القطاعات على مستوى المحافظة.