أكبر مساجد المنصورة تستعد لصلاة الجمعة بإجراءات وقائية مشددة

استعد مسجد السلاب، والذي يعد من أكبر مساجد المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة غدًا، طبقًا للتعليمات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بمصلى الدور الأول والثاني والساحة الخارجية للمسجد.

وقال الدكتور حسين البطاوي، إمام مسجد السلاب بالمنصورة، إن عودة صلاة الجمعة نعمة تستوجب شكر الله تعالى، ويكون ذلك باتباع التعليمات والإرشادات الاحترازية، ومنها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي.

وأضاف البطاوي لـ"الوطن"، أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وأكد أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي، داعيًا الله تعالى أن يعجل برفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.