وزير النقل لـ "الوطن": تنفيذ 21 محور متكامل وطرق بتكلفة 35 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة لتنمية صعيد مصر في جميع المجالات على رأسها الطرق والكباري والسكة الحديد لخدمة أهالي الصعيد.

إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء في الصعيد

وأضاف "الوزير" في حوار لـ "الوطن"، اليوم الخميس، أن أبرز هذه المشروعات كان مطار سوهاج الجديد، وإنشاء قرى النوبة، ومستشفى ومدارس وادي كركر وجميع المنشآت الخدمية اللازمة لأهالينا في النوبة.

وتابع أنه تم إنشاء صوامع الغلال ومنها صومعة المراشدة والصوامع في كل أنحاء الصعيد فضلًا عن إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء في صعيد مصر.

إنشاء 21 محور متكامل على النيل

وأشار "الوزير"، إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محورا متكاملا على النيل على مستوى الجمهورية تربط شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري لعبور النيل فقط منها 13 محورا في الصعيد بتكلفة إجمالي وصلت لـ 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاثة منها.

ولفت الوزير إلى أنه جار العمل ولأول مرة في تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد وهم (عدلي منصور ـ سمالوط ـ قوص ـ كلابشة ـ ديروط ـ دراو ـ بديل خزان أسوان ـ الفشن ـ أبو تيج) وسيتم افتتاح 4 محاور منها الشهر المقبل.

وأكد وزير النقل أنه يتم حاليًا تنفيذ شبكة طرقة هائلة في صعيد مصر بمساحة 3600 كلم بتكلفة وصلت لـ 35 مليار جنيه وأهمها طريق سوهاج / البحر الأحمر والزعفرانة.

وكان وزير النقل أكد إن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

وأضاف أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.