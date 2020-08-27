الوزير لـ"الوطن": "بشتيل" منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات بها لما لها من مميزات ومقومات أبرزها وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

وأضاف وزير النقل في حوار لـ"الوطن"، أن منطقة بشتيل هي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر؛ السد العالي / إسكندرية / إمبابة / المناشي / القباري، هذا بالإضافة إلى وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة منها مترو الأنفاق ومونوريل 6 أكتوبر وخطوط أتوبيسات ترددية ووسائل نقل جماعي.

المنطقة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها

وأكد وقوع المنطقة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها؛ محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار / محور 26 يوليو.

واستكمل الوزير: "تم توفير مساحة من الأرض في حدود 57 فدانا تسمح بإقامة المشروع".

المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط على محطتي القطارات المركزيتين وهما رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة ورفع كفاءاتهما.

خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب

وكان وزير النقل أكد أن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

وأضاف أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحًا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.