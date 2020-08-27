نزيف إسراء وحجم رغيف العيش أكاذيب الإخوان في أغسطس

فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية المستمر لتزييف الحقائق وترويج الشائعات والأكاذيب، كان شهر أغسطس الجاري شاهدًا على أكثر من واقعة، حاولت فيها الجماعة المنبوذة الادعاء كذبًا بأشياء لم تحدث، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، وتشويه الصورة البيضاء، وهو ما كان مركز الإعلام الأمني له بالمرصاد.

كذبة نزيف إسراء عبدالفتاح

آخر تلك الإدعاءات هو ما تمّ تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- بشأن إدعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح، بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من ارتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم، وهو ما نفاه مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وأكّد مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر اليوم، أنَّ النزيلة حالتها الصحية جيدة جداً وفي معدلاتها الطبيعية ولا تتناول عقاقير طبية منذ بدأ محبسها لعدم معاناتها من أي أمراض عضوية.

وأوضح أنَّ ما تمّ تداوله في هذا الشأن من إدعاءات يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لتروّيج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

كذبة مقتل عصام العريان

وتناولت بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية ادعاءات بأن وفاة الإخوانى الإرهابى عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للاعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن، فيما أكدت تحقيقات النيابة أن وفاة المذكور جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها.

وكانت "النيابة العامة"، قالت إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري من قطاع مصلحة السجون بوفاة المسجون "العريان"، فاتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته، والذي أودع تقريرًا مبدئيًّا أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية.

كما سألت النيابة العامة مسجونين بغرفتين مجاورتين للمتوفى، هما صبحي صالح وشعبان عبد العظيم، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفى قُبيل وفاته.

حجم رغيف العيش

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "رغيف صغير على كف يد"، بمجرد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جرامًا، لإظهار صغر حجمه وما وصل إليه، وهو ما نفته وزارة التموين لاحقًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز لم يتم تقليل وزنه، موضحا أن وزن الرغيف بالأساس كان 100 جرام، مع 10 جرامات "سماحية"، في إشارة إلى أنه يسمح بتقليلها.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن" أن الوزارة قننت وزن رغيف الخبز بـ90 جراما، أي أن ذلك هو الوزن الرسمي، مشيرا إلى أن أي تقليل في وزن الرغيف من أي مخبز يواجه بحسم وعقوبة.

كذبة زحام الطرق

صور شاب عربي مقطع فيديو للزحام بميدان صغير في نطاق موقع عمل في منطقة مدين نصر، ليتهكم على ما رآه نقطة سلبية، تلقفتها وسائل إعلام مضللة من منصات الجماعة الإرهابية، وتناقلته في سياق التشويه المخالف للحقيقة.

أما الوجه الحقيقي للفيديو كشفه تقرير برنامج "التاسعة" عبر التليفزيون المصري، هو أن الميدان الذي تم تصويره ما هو إلا تحويلة مرورية في محيط كوبري السلام الجديد، أحد أهم محاور الطرق الذي تم استحدائها في مدينة نصر، وهو ما أحدث كثافة مرورية مؤقتة في وقت الذروة وهو أمر مؤقت حتى انتهاء المشروع، ضمن مشروع تضخيم كبير ضم مصر الجديدة ومدينة نصر بهدف تغيير طرقها للأفضل.