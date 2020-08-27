"طالبان": لا محادثات مع مسؤولين أفغان مطلع سبتمبر المقبل

نفى المفاوض الكبير عن حركة "طالبان" الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم، اتفاق الحركة على إجراء محادثات سلام مع مسؤولين أفغان مطلع سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ستانيكزاي، في بيان، لوكالة "رويترز" للأنباء، بعد ساعات من إعلان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية أن المحادثات ستبدأ الشهر المقبل.

وتأتي هذه التصريحات المتناقضة في وقت يتعرض فيه الجانبان لضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في أفغانستان الدائرة منذ نحو عقدين.

وتعتبر قضية الإفراج عن سجناء "طالبان" عائقا رئيسيا أمام المحادثات، رغم قرار الحكومة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من معتقلي "طالبان" قبل أكثر من أسبوعين وترحيب الحركة بهذه الخطوة.