إلهام شاهين: نور الشريف كان موسوعة.. وأول من علمني القراءة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان الراحل نور الشريف كان الشخص الأقرب إلى قلبها في الوسط الفني، مشيرةً إلى أنها تعلمت وتتلمذت على يده.

وأضافت "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "عملت معه منذ أن كنت في السنة الأولى لمعهد الفنون المسرحية، عندما كنت في السابعة عشرة من عمره بفيلم العار، وكنت أقول له في الكواليس أبيه كامل".

وتابعت: "اعتبرته شقيقي الأكبر الذي أعمل له حساب، وكنت أحصل منه على الرأي والمشورة في الفن والأخلاقيات وحب الثقافة والقراءة، وكان أول من أعطاني الكتب لكي أقرأ، وحثني على القراءة في مختلف المجالات".

وواصلت: "هو الفنان الوحيد الذي عملت معه في المسرح والتلفزيون والسينما، ولم نختلف أبدًا، وكنت أوافق على أي عمل يجمعني به دون تفكير، كان موسوعة وملمًا بكل الأشياء".