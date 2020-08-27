"الصحة": تقسيم الفسحة على فترتين في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة العام الدراسي الجديد هي جزء من خطة التعايش التي طبقتها الدولة المصرية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، سواء من المدرسين للأطفال والعكس.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC": "خطة الدراسة تشمل عدة محاور، أولها رفع الوعي سواء للقائمين على العملية التعليمية والتلاميذ في المدارس، وتطبيق سياسات التهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي، وتوفر المستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية".

وتابع: "وزارة التعليم ستكمل هذا الدور بتدريب المدارس والمنشآت التعليمية على تطبيق هذه الإجراءات، والتي ستبدأ بركوب التلاميذ باص المدرسة، ثم الفحص الحراري والتفرقة بين بوابات الدخول والخروج، وتقليل أيام الدراسة، وتقسيم الفسحة على فترتين وليس فترة واحدة".

ونصح "عبدالفتاح" بعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، مع مراعاة الاشتراطات الصحية أثناء شرائها من المدارس، لافتًا إلى أن مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات تخضع لإشراف إدارات المدارس ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ارتداء الكمامات للطلاب الذين لا تقل أعمارهم عن 10 سنوات.