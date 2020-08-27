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سها عرفات: شقيقي عزل من منصبه بسبب تأييدي لاتفاقية الإمارات وإسرائيل

كتب:

شريف سليمان
11:16 م | الخميس 27 أغسطس 2020
ياسر عرفات

ياسر عرفات

كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، عن أن شقيقها السفير جابر الطويل سفير فلسطين فى قبرص، تعرض للهجوم الشرس والتحقيق معه بسبب موقفها من اتفاقية الإمارات وإسرائيل، ومن ثم جرى عزله من منصبه.

وتابعت أرملة الرئيس الراحل: "هو سفير فوق العادة جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات ولم يفتح لهم السفارة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.

وأضافت سها عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مؤيدة لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وذلك سبب الإطاحة بشقيقها من منصب سفير فلسطين لدى قبرص.

وأكدت أرملة أبو عمار، أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قالت خلالها: "لا تزر وازرة وزر أخرى".

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