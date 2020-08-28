146 إصابة جديدة في سول وتمديد حظر تجمع 10 أشخاص أو أكثر

أظهرت بيانات، اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في العاصمة الكورية الجنوبية سول بلغت 146 حالة ، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى سجلته في اليوم السابق لكنها لا تزال في أرقام ثلاثية بسبب الإصابات الجماعية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة 3532 حالة حتى منتصف الليل، وفقًا لبيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وحكومة المدينة.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة بشكل حاد بعد الإصابات الجماعية المتعلقة بالكنائس وتظاهرات جماعية في ميدان كوانجهوامون وسط سول في 15 أغسطس.

وفي محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت العاصمة أنها ستمدد الحظر المفروض على جميع التجمعات التي تضم 10 أشخاص أو أكثر. إذ جرى تقديم هذا الإجراء ، وهو أكثر صرامة من إرشادات التباعد الاجتماعي الحالية من المستوى الثاني المعمول بها في جميع أنحاء البلاد، بعد ارتفاع عدد الإصابات بعد المسيرات الجماهيرية.

وقالت بارك يو مي مديرة الصحة العامة بالعاصمة، في تصريح صحفي يومي إن الإجراء سيمدد لأسبوعين آخرين حتى 13 سبتمبر.