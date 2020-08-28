فريق بحثي يبتكر مشروعا لمعالجة عيوب التربة الزراعية لأبناء مطروح

نجح فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء في إجراء التشغيل التجريبي لأول خط إنتاج مصري لإنتاج السلت والطين المعالج وذلك لحقن التربة الرملية تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة في مراكز محافظة مطروح المختلفة وهي الحمام والعلمين والضبعة ومطروح والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة، وذلك بتمويل من مؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور علي عبدالعزيز، رئيس الفريق البحثي للمشروع إن هذه المناطق تعاني من عدة مشاكل بالتربة أهمها أنها "جيرية" تحتوي على نسبة كبيرة من بيكربونات الكالسيوم لأكثر من 8% والتي تسبب مشاكل عديدة منها تكون طبقة سطحية صلبة سريعة التحلل للمادة العضوية كما ينقص فيها النشاط الحيوي وتندر العناصر الصغرى، الأمر الذي يؤدي على عدم التوازن الغذائي.

أضاف أن بعض الأراضي تعاني من مشكلة الملوحة والتي تزيد فيها درجة التوصيل الكهربي عن 4 مليم لكل سم والتي تعيق إنبات البذور ونمو النبات، ما يقلل من إنتاجية هذه الأراضي وكذلك تعاني بعض الأراضي من مشكلة القلوية والتي يرتفع فيها درجة الحموضة في هذه الأراضي عن 8.5 والتي تؤثر سلباً على نمو النباتات وإنتاجية الفدان وكل ذلك بالإضافة للمشكلة الأساسية وهي مشكلة الأراضي الرملية الفقيرة في العناصر الغذائية والمادة العضوية المضافة بالتسرب العميق، ما يؤثر على إنتاجية الفدان.

وأوضح أن إضافة السلت والطين والذي يقوم خط الإنتاج (قادر 1) بإنتاجه يعمل على تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية والمائية لهذه الأراضي وحل جميع المشاكل السابقة ويتم حقن التربة بعمق 1 متر في حالة الأشجار ولعمق 45 سنتيمترا في حالة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر.

يذكر أنه تم إجراء العديد من تجارب الحقن بعدة مناطق منها الصالحية الجديدة وغرب المنيا بالوظة بشمال سيناء، وأعطت نتائج واعدة ويتم تحميل الطين بعض المكونات الطبيعية للتغلب على المشاكل سالفة الذكر والتي تؤثر على إنتاجية الفدان بمحافظة مطروح.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، إن هذا المشروع واعد ومهم لأهالي محافظة مطروح وذلك وفقا لنتائج التجارب البحثية التي تمت بمحطة بحوث بالوظة بسيناء وأن مركز بحوث الصحراء يقوم بتقديم كل الدعم لأعضاء الفريق البحثي للمشروع وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المهام المنوطة بهم وذلك لخدمة أهالي محافظة مطروح.

وقال المهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن مركز التنمية لا يدخر جهداً في دعم هذا المشروع المهم للتنمية الزراعية بجميع المراكز التابعة لمحافظة مطروح وأنه قريبا سيتم افتتاح خط إنتاج الطين "قادر 1" لخدمة جميع أهالي محافظة مطروح.

كما أكد الدكتور محمد سالم رئيس مركز البحوث التطبيقية، أن خط إنتاج الطين "قادر 1" سيسهم بشكل كبير في دفع قاطرة التنمية الزراعية بمحافظة مطروح ومعالجة جميع مشاكل التربة والتي تحد من إنتاجية الفدان في ظل الموارد المائية الموجودة بالمحافظة لتعظيم الاستفادة المثلي من وحدة المياه.

من جانبها قالت نجوي السيد مدير إدارة المشروعات بمؤسسة مصر الخير، ان مشروع حقن التربة من أهم المشروعات القومية في مصر لأنه يوفر كميات كبيرة من الري والأسمدة المعدنية التي كانت تفقد في الأراضي الرملية وتؤثر على إنتاجيتها.