وصول أولى سفن الجسر البحري الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت أولى سفن الجسر البحري الإغاثي المصري، صباح اليوم الجمعة، إلى الميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي تحمل على متنها مساعدات عاجلة وضرورية لصالح الشعب اللبناني الشقيق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم لبنان ومساندته في محنة الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء وأسفر عن أضرار بالغة في عموم العاصمة بيروت.

وتحمل السفينة المصرية على متنها 125 طنًا من الزجاج المقدم من اتحاد الصناعات المصرية، للمساهمة في ترميم الخسائر المترتبة على انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وكان في استقبال السفينة سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، والدكتورة منى وهبه رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية، والقنصل وائل السيسي، في حين حضر عن الجانب اللبناني مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، إلى جانب الدكتور ربيع حسونه رئيس مجلس الأعمال اللبناني المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسر جوي إغاثي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.