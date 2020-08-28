انقطاع الكهرباء عن 12 حيا في طور سيناء اليوم

أصدرت شركة الكهرباء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بيانًا يفيد فصل التيار الكهربائي خلال الفترة المسائية، عن 12 حيا بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية لموزع الطور الجديد.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه سيجري فصل التيار الكهربي لمدة ساعتين بداية من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسيجري الفصل بالتتابع على الأحياء المستهدفة.

وأوضح رئيس المدينة، أن برنامج الصيانة الدورية يستهدف 12 حيا وهم منطقة الجبيل، والحرفية، والسلام، والـ 88 وحدة، وحي النادي، والزهراء، والـ102 وحدة، و الـ60 وحدة، والشاليهات، وجمعية المطار، والأوقاف، والزهور.