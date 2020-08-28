خبير: القبض على "عزت" ضربة قاضية للجماعة الإرهابية

قال سامح عيد خبير الحركات الدينية، إن القبض على محمود عزت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية، فهو رجل التنظيم الأول وأخطر المطلوبين للدولة المصرية، فهو رائد العنف والمسئول عن الكثير من أعمال العنف التي حدثت في مصر بعد ثورة 30 يونيو وقبلها.

وأضاف "عيد"، كان يطلق على "عزت" الرجل الحديدي، وهو المسيطر على التنظيم في الفترة الأخيرة، لأن فقه الجماعات يمنع إمارة ما يسمونه بـ"الأسير" أي لا يجوز أن يكون محمد بديع هو المرشد حاليًا، لذلك فالقبض على عزت أمر مثير جدًا، في تاريخ المعركة الدائرة من جماعة الإخوان ضد المجتمع المصري.

وتابع، كان عزت مصدر التماسك النسبي والهش لجماعة الإخوان خلال الفترات الأخيرة، فهو القائم بأعمال المرشد، والقبض عليه يعتبر مصدر انقسام كبير داخل الجماعة الإرهابية، حيث ستشهد عملية تعيين قائم جديد بأعمال المرشد انقساماً كبيرًا جدا، ما يمثل ضعف أكثر وأكبر وأعمق للجماعة، خاصة أنهم جميعًا يتهمون بعضهم البعض باتهامات مالية وأخلاقية، ما سيعمق الخلاف.