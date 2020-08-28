وفاة رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي بكورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصي "العام القديم " والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتورة وجنات توفيق، أصيبت بفيروس كورونا، حيث جرى عزلها بالمنزل، وعندما تدهورت حالتها جرى نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة.

وأضاف الشحات لـ"الوطن"، أن الفقيدة الشهيد رقم 22 بين أطباء الدقهلية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه جرى وضع اسمها بين "قائمة الشرف" في النقابة.

وتضم قائمة الشرف لأطباء الواجب، 21 طبيبا آخرين وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

كما تضم الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور علي المرسي استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا الدكتور عبد العزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة.