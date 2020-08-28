"التعليم العالي": مد فترة التقدم للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الرسمي للتقدم للجامعات الأهلية، مد فترة التقدم إلى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، وذلك للإقبال الشديد على الجامعات الأهلية من الطلاب للتقدم منذ فتح باب التسجيل.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن الآليات والمعايير التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة لاختيار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، العلمين والجلالة والملك سلمان.

وأضاف "عبدالغفار"، لـ"الوطن"، أنّ المقياس لدينا هو الاختبارات التي ستكون شفافة ومميكنة، فهي تقيس قدرات الطالب على الدخول في التخصص، من خلال قياس قدرات الطالب في اللغة والتفكير النقدي.

وتابع أنّ الوزارة تعاقدت مع هيئات دولية لوضع امتحانات القدرات، وهي من كبرى المؤسسات المسؤولة عن اختبارات القبول في الـ10 جامعات الدولية الكبرى، قائلاً: "اتفقنا معها بالفعل والامتحان سيكون جزءًا من التقييم".

وأوضح: "صحيح أنّ درجات الثانوية العامة مهمة، لكن الأهم اجتياز اختبار القدرات للقبول في الجامعات الأهلية، وسيكون هناك تنسيق داخلي بعد اختبارات القبول للجامعات الأهلية، وفقًا لمجموع الثانوية العامة بالتوازي مع تنسيق الحد الأدنى للتقدم بها".