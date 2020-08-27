المتهم في مذبحة كفر الدوار: راودت القتيلة عن نفسها وقتلتها بعد رفضها

باشرت نيابة كفر الدوار العامة، بالبحيرة، برئاسة المستشار حسام السقا، مدير النيابة العامة، التحقيق مع "على.ي.أ" سائق، المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها التوأم، بحي منشية النصر بكفر الدوار.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة، قائلًا إنه يعمل سائق تروسيكل كان يقوم بمهمة نقل بعض الأثاث إلى منزل المجني عليها، التي انتقلت إليه منذ أيام، متابعًا: كانت بداية الواقعة بالتحرش اللفظي بها، وبعد الانتهاء من إدخال جميع الأثاث للمنزل حاول التحرش بها جسديًا ولكنها رفضت، وصرخت مستغيثة بالجيران.

وأضاف: "أسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وذبحتها خوفًا من الفضيحة، وعندما شاهدت أطفالها التوأم قررت التخلص منهما حتى لا ينكشف أمري، وفررت هاربًا حتى لا يتم القبض على ولم أرى الطفلة الرضيعة".

وشهدت مدينة كفر الدوار، مساء يوم الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.