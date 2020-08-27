تحقيقات مذبحة كفر الدوار تفجر مفاجأة: مرتكب الحادث "قاصر"

مفاجأة جديدة فجرتها تحقيقات النيابة العامة بكفر الدوار، فى قضية جريمة قتل أُم وطفليها التوأم بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعدما تبين للمحققين أن مرتكب الواقعة سائق "توك توك" عمره 17 سنة "قاصر"، الأمر الذى سيغير مسار القضية بالكامل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف لغز جريمة مذبحة كفر الدوار التي راح ضحيتها سيدة وطفلاها التوأم، بعدما أقدم أحد الأشخاص على ذبحهم داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار.

وتوصلت التحريات من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "على. ي. أ"، 17 سنة، نجل عم الأم الذي يعمل سائقًا على تروسيكل، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب.