حبس المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار 4 أيام

قرر المستشار عماد الجندى، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس "على ي.أ"، المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار التى راح ضحيتها أم وطفلاها التوأم، فيما نجت الطفلة الصغرى "4 أشهر"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف لغز جريمة "مذبحة كفر الدوار" التي راح ضحيتها سيدة وطفلاها التوأم، وتوصلت التحريات من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقًا على تروسيكل، وكان يقوم بمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة، قائلًا إنه يعمل سائق تروسيكل كان يقوم بمهمة نقل بعض الأثاث إلى منزل المجني عليها، التي انتقلت إليه منذ أيام، متابعًا: كانت بداية الواقعة بالتحرش اللفظي بها، وبعد الانتهاء من إدخال جميع الأثاث للمنزل حاول التحرش بها جسديًا ولكنها رفضت، وصرخت مستغيثة بالجيران.

وأضاف: "أسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وذبحتها خوفًا من الفضيحة، وعندما شاهدت أطفالها التوأم قررت التخلص منهما حتى لا ينكشف أمري، وفررت هاربًا حتى لا يتم القبض على ولم أرَ الطفلة الرضيعة".