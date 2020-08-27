كاميرات المراقبة تفضح "ابن العم" المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف لغز جريمة "مذبحة كفر الدوار" التي راح ضحيتها سيدة وطفلاها التوأم، بعدما أقدم أحد الأشخاص على ذبحهم داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار.

وأشارت التحريات من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب.

وتوصلت تحقيقات المباحث الأولية إلى أن الأم حاولت الاستغاثة بالجيران، ما دفعه إلى التوجه للمطبخ سريعًا وأمسك سكينًا وذبحها وطفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا.