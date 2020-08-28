المطار يستقبل 28 رحلة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 28 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 3849 راكبا، قادمة من عدة وجهات أوربية، وعربية، وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 28 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، نيويورك، فرانكفورت، روما، فيينا، أسطنبول، أثينا، أديس أبابا، جدة، الرياض، أبهى، الشارقة، أبو ظبي، دبي، البحرين، بيروت، عدن، الخرطوم.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من 1 سبتمبر، وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، نوهت إلى أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" في وقت سابق عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .