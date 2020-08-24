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محمود مسلم

اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران المدني

كتب:

أيمن حمزة
05:53 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
اللواء طارق نصير مساعداً لوزير الطيران المدنى

اللواء طارق نصير مساعداً لوزير الطيران المدنى

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قراراً بتعيين اللواء طارق نصير مساعداً لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة.

ويشغل نصير منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بندب، باسم سامي عبدالكريم مساعداً لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

ويشغل باسم عبدالكريم منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بديوان عام وزارة الطيران المدني منذ عام 2016 والمستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

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