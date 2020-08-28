القبض على محمود عزت في ذكرى إعدام سيد قطب.. أغسطس يطوي صفحات الدم

يستوعب التاريخ الأحداث الكبرى، مفرقًا أبطالها ما بين عظماء وعبرات، وفي ملف جماعة الإخوانية الإرهابية الملطخ بالدماء، يتوقف التاريخ كلما نفذت العدالة في أحد إرهابييها تفاديًا لجريمة جديدة.

ويدشن اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020، حدث القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، والذي يأتي قبل يوم واحد من ذكرى إعدام أمير الدم سيد قطب الموافق 29 أغسطس 1966.

"نفحات أغسطس" ربما الحدثان المتتاليان في روزنامة الجماعة مع اختلاف السنوات يجعلان من شهر أغسطس شهرا فارقا في تاريخ الإرهاب، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم مقام مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، ليكون آخر إرهابي خارج القفص داخل مصر، والباقون هاربون في الخارج بين تركيا وقطر.

إعدام سيد قطب

وفي الـ 16 من أغسطس عام 1966 كان على الرئيس جمال عبدالناصر أن يوقع على حكم القضاء، وحكم الفريق أول محمد فؤاد الدجوي رئيس محكمة أمن الدولة العليا على المتهم سيد قطب إبراهيم بالإعدام شنقا، ومعه رفيقاه محمد يوسف هواش وعبدالفتاح عبده إسماعيل، لينفذ الحكم في فجر الـ 29 من أغسطس 1966 حين اقتيد الثلاثة نحو سجن الاستئناف تنفيذا لحكم الإعدام، وكان الشاهد على تلك اللحظات الأخيرة، ضابط الشرطة الشاب فؤاد علام.

وقال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق خلال فيلم وثائقي عرض قصة حياة سيد قطب عبر شاشة DMC : "على باب سجن الاستنئاف كانت أولى كلمات سيد قطب، إنه أشار إلى رأسه وقال دي اللي فاضله خدوها، ولو خطة نسف القناطر نجحت مكنتوش قدرتم تعملوا اللي بتعملوه".

وأضاف: "كان القيد الحديدي في إيدي اليمين وإيده هو الشمال وفتح القيد، وتمت إجراءات التسليم والتسلم، وكشف دكتور عليه عشان يتأكد إن مفيهوش أي إصابات، أو مريض لأنه لو مريض بيؤجل تنفيذ الحكم، وبعد ما خلص سؤال عما إذا كان له طلبات فلم يرد، ونودي على الشيخ ليلقنه الشهادة لكنه لم يرد على الشيخ وتمتم بكلمات غير مفهومة.

ولد سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، في 9 أكتوبر 1906 ميلادية، بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط، تخرج قطب من كلية دار العلوم عام 1933 ميلادية، وعمل بوزارة المعارف، التي أبعثته إلى أمريكا لمدة عامين ليعود عام 1950 ميلادية، بعد اغتيال "حسن البنا" مؤسس الجماعة، بدأ في التحول الحقيقي، وعند عودته أحسن الإخوان استقباله فأحسن الارتباط بهم وأصبح عضوًا في الجماعة، وتوطدت علاقته بهم وساهم في تشكيل الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان.

ويعد سيد قطب من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية وذلك منذ ستينيات القرن العشرين، استنادًا إلى بعض توجهات الإخوان ونشأة التنظيم الخاص للجماعة.

القبض على محمود عزت

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، اليوم، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، كما عاقبته المحكمة بحكمي إعدام في قضيتي التخابر والمؤبد لأحداث مركز سمالوط.

وتولى محمود عزت منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بعد هروبه من اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس 2014، وتولى مسؤولية التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي، وأسس الجناح المسلح للتنظيم الإخواني الإرهابي.

وأشرف محمود عزت على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية عقب نجاح ثورة 30 يونيو، وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية أهمها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، كما أسس وأشرف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية لنشر حرب الشائعات والأخبار المفبركة، متوليًا مسؤولية إدارة أموال التنظيم وتوفر الدعم المالي للجناح المسلح.