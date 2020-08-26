محافظ جنوب سيناء: إعادة صيانة محطة التحلية بوادي الطور للتوسع الزراعي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم صيانة محطة تحلية المياه التي جرى إنشاؤها بمزرعة الوادي بمدينة الطور، لاستخدام المياه المعالجة المتوفرة منها في الزراعة والثروة الحيوانية لتوفر سلة غذائية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه تمت إقامة مشروعات التنمية المتكاملة، محطات لتحلية ومعالجة المياه، على أرض المحافظة للاستفادة منها في الزراعة والتنمية الصناعية وإنشاء المزارع السمكية.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن محطة تحلية مزرعة الوادي تعمل بطاقة 300 ألف لتر مياه، وجرى إنشاؤها بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه، بهدف تخفيض ملوحة الأرض الزراعية، واستغلالها في زراعة 150 فدانًا بأشجار الزيتون، كما تم إنشاء محطة تحلية مياه بوادي الطور تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وإقامة 3 آبار مياه بتكلفة 126 مليون جنيه لري مساحة 50 فدانًا كمرحلة أولى.