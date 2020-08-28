إخلاء 22 عقارا آيلا للسقوط بالمحلة

قال المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة بالغربية، إن اللجنة الهندسية المشكلة لفحص المباني والعقارات الآيلة للسقوط، عاينت عشرات المناطق بنطاق الحي لتأمين حياة وأرواح المواطنين.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، سعيا لإزالة أي عقارات آيلة للسقوط.

في المقابل أخلى مسؤولو اللجنة الهندسية المشكلة لفحص المباني، 22 عقارا صادرا لها قرار إزالة للخطورة الداهمة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من إجمالي 31 عقارا.

كما يوضع إعلان على هذه العقارات برقم القرار، وجار استكمال الإجراءات مع باقي العقارات في نطاق الحي

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المعنية لتنفيذ الإزالة الفورية، حيث جرى فرض كردون أمني وحواجز حول المنازل المذكورة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، شهدا توقيع عقود اتفاق بين الشركات المسند إليها أعمال الرصف وعدد من رؤساء المدن والأحياء، بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليونا و265 ألفا و350 جنيها، ضمن الخطة الاستثمارية 2020/ 2021، وذلك في القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.