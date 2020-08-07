محافظ الغربية عن أسباب انهيار منزل المحلة: "ننتظر تحقيقات النيابة"

تحدث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تفاصيل واقعة انهيار منزل بالمحلة، قائلا إن المحافظة تلقت بلاغا عصر أمس يفيد بانهيار منزل في منطقة "الرجبي" وهي تعتبر من المناطق العشوائية، لافتا إلى أن المنزل يتكون من 5 طوابق، جميع قاطنيه من الأقارب، ووقت وقوع الحادثة لم يكن بداخله سوى 10 أفراد.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن 2 استطاعا الخروج فورا من تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل، وأصابتهما خفيفة، الأول خرج من المستشفى والثاني تحت الملاحظة، بينما باقي الأفراد البالغ عددهم 8 وهم رجل وسيدتين و5 أطفال توفاهم الله، مؤكدا أنه لا يوجد أشخاص آخرين تحت الأنقاض حاليا، وتم انتشال كل الجثامين.

وأوضح أنه يتم إزالة الأنقاض بعد دفن الجثامين اليوم، وهناك لجنة للتأكد من سلامة المباني المجاورة للمنزل، لافتا إلى أنه من المحتمل إزالة أحد المباني المجاورة بسبب تأثره من الانهيار، والتقرير الرسمي لم يصل له بعد، "ولكن عرفت شفهيا من اللجنة".

وأشار إلى أنه ينتظر تحقيقات النيابة والتقرير الهندسي لمعرفة أسباب الانهيار، وهناك أقاويل متداولة يرفض الإفصاح عنها حتى يتم الإعلان عن الأسباب رسميًا، فقد تكون هذه الأقاويل صحيحة و خاطئة، "مش هصرح بحاجة مش مظبوطة، والمتقاعس أو المتسبب هياخد جزاؤه"