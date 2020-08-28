بها غرف عمليات.. ضبط 5 عيادات ومعمل بدون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحـر بمديرية الصحة بالشرقية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة الإبراهيمية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 مراكز طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، عبارة عن "معمل تحاليل طبية، 5 عيادات طبية"، منها عيادة طبية ملحق بها غرفة عمليات كاملة التجهيز، بدون ترخيص أيضا، وبها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية معدة للاستخدام، وتم تحرير 6 محاضر ضبط بأرقام من 5788 حتى 5793 لسنة 2020 جنح بمركز شرطة الإبراهيمية، لإحالتها للنيابة العامة، نظرا للمخالفات الموجودة، والتي تنوعت ما بين "إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفات بيئية لعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتحريز مستلزمات طبية صالحة للاستعمال بمكان غير مرخص.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرارية الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لجميع مفتشي الحملة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.