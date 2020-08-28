توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: ارتفاع نسب الحرارة والرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.

إذ يتوقع الخبراء ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة من يوم السبت، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

أما يومي الأحد والاثنين يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشديدالحرارة على باقي الأنحاء، والرياح معتدله تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 29 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الأحد 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

طقس الاثنين 31 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.