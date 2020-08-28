شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع فيس بوك، مقطع فيديو ترويجي للتقديم في الكليات العسكرية 2020، دفعة أكتوبر 2020 بعد أن أعلنت قبول دفعات جديدة الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة (الحربية، البحرية، الجوية، الفنية العسكرية، الدفاع الجوي، كلية الطب للقوات المسلحة، المعهد الفني للقوات المسلحة)، والطلبة خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2020، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين)، ولصالح الكلية البحرية للعمل (ضباط بحريين).

وتستعرض "الوطن" الشروط الخاصة لكل كلية للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها على النحو التالي:

أولًا: الكلية الحربية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي).

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

ثانيًا: الكلية البحرية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات، العلوم).

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

- أن يكون الطالب يُجيد السباحة.

ثالثًا: الكلية الجوية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي).

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر.

رابعًا: الكلية الفنية العسكرية

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط/ وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي) والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

خامسًا: كلية الدفاع الجوي

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب حصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

سادسًا: كلية الطب للقوات المسلحة

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 21 عامًا.

- النسبة المئوية للمجموع 96% فأكثر.

سابعًا: المعهد الفني للقوات المسلحة

- يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) شعبة (الرياضيات، العلوم).

- يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي).

- يقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث وخمس سنوات) من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط، أو معهد الدنبسكو، شرط أن تكون التخصصات هي (الميكانيكا والكهرباء) فقط.

- يقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقًا للشروط والتخصصات والشعب التي تقبل بالمعهد.

- يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالين (الهندسي والتكنولوجي).

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن:

21 عامًا للطلبة الحاصلية على (ثانوية عامة، ثانوية أزهرية، ثانوية صناعية ثلاث سنوات).

22 عامًا للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط.

23 عامًا للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى.

- النسبة المئوية للمجموع للحاصلين على:

الثانوية العامة: 60% فأكثر.

الثانوية الصناعية: 75 فأكثر.

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا

أولًا: الكلية الحربية

1. تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة.

2. لغات (إنجليزي، عبري، روسي، فرنسي، صيني).

3. علوم (جميع التخصصات).

4. حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

5. ألسن (جميع التخصصات).

6. لغات وترجمة (جميع التخصصات).

7. اقتصاد وعلوم سياسية.

8. الإعلام والصحافة.

9. الآداب (إعلام، علم نفس).

- التقدير: جيد فأعلى.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 24 عامًا.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

- أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو 2019 فقط.

- مدة الدراسة بالكلية الحربية: عامان ميلاديان.

ثانيًا: الكلية الحربية

1. تخصصات الهندسة:

هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوى، هندسة ميكانيكا قوى، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، هندسة بحرية (بناء سفن)، تخصصات الهندسة التطبيقية (تقنية النانو).

علمًا بأنّه لا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص (هندسة بحرية وبناء سفن) فقط من الأكاديمية العربي للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التقدير: مقبول فأعلى.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 25 عامًا.

2. تخصصات العلوم:

علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، علوم بحار.

3. تخصصات التربية:

فيزياء، كيمياء، رياضيات.

4. كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

- التقدير: جيد فأعلى.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 24 عامًا.

- مدة الدراسة بالكلية البحرية: عامان ميلاديان.