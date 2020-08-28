معلومات عن "سوزان" صاحبة أول مطبخ خيري: رحلت في يوم مولدها

معركة صعبة خاضتها الراحلة سوزان المسلماني مؤسسة أول مطبخ خيري بمدينة الزقازيق فيمحافظة الشرقية مع فيروس كورونا، وانتهت بانتصارها عليه، لتعود مجددًا لممارسة عملها الاجتماعي والخيري، حتى توفيت اليوم إثر خضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 37 عامًا.

ورحلت "سوزان" اليوم عن الحياة الدنيا في يوم ميلادها الموافق 28 أغسطس - حسب أصدقائها- بعدما قضت عدة سنوات تساهم في تقديم الطعام للأسر الاكثر احتياجًا.

وتحدثت الراحلة عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع "فيس بوك" بتاريخ 11 يوليو الماضي، قائلة: "للأسف الأبشع من الإصابة بكورونا، الفترة اللي بعد التعافي منه.. كل حبايبي الل اتصابوا بكورونا أو لسه في مرحلة التعافي خدوا بالكم من الكام حاجة دول، وده اللي حصل معايا، وأما دورت وسألت أكتر من حد تعافى لقيت نفس الأعراض تقريبًا، وحدتها بتختلف على حسب حدة الإصابة بالفيرس.. وأنا بقى كنت واخداه بالحضن.. فالأعراض دي عندي رخمة شوية".

وتابعت: "هتحسوا بوجع في المعدة غبي قوي، وده عرض وهينتهي.. ولو حد كانت الكحة شديدة عنده قوي، وكمان كان فيه إسهال ممكن يجيله شرخ (نا جالى شرخ وبواسير) هتروح برضو بس علقة بنت لاذينة.. علمتني الأدب".

وأضافت: "طيب خفينا وعملنا فتوات ونزلنا الشارع عادي، خد عندك بقى ضربات قلبك طيارة.. نهجان مع أقل مجهود.. جسمك مش متوازن وعايز تترمي على أقرب سرير.. صداع متفهموش جاي من أي ناحية.. وجع في الصدر رخم حبتين".

وأكملت: "طيب علشان محدش يأخذ كلامي إنه هيحصل مع الكل.. ده أولًا حصل معايا أنا، وبمتابعة الدكاترة عرفت غن كل ده من آثار كورونا.. ثانيًا ده اللي لقيته حصل مع أكثر من حد تعافى معايا وتقريبًا نفس الأعراض باختلاف حدتها".

واختتمت، قائلة: "البوست ده لكل حبايبي اللي في مرحلة التعافىي، متقلقوش لو حصل معاكم كده فترة وهنعدي".

وشيع أهالي مدينة أبو حماد بالشرقية، اليوم، جثمان سوزان المسلماني، وخرجت الجنازة من مسجد أبو العلا حسان بالمدينة، عقب صلاة الجمعة، فيما التزم المشيعون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والراحلة هي أم لطفلتين روجي 11 عاما، وريناد 8 سنوات، خريجة كلية آداب قسم لغة عربية. وأسست الفقيدة مطبخا خيريا منذ 4 سنوات، ومنذ عامين أسست مؤسسة زواد للتنمية. وأصبح المطبخ الخيري الأول بالشرقية لتوزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستحقة.

تسبب نبأ وفاة سوزان المسلماني، حالة من الحزن انعكست على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور الراحلة بين التعزية والدعاء لها وكلمات الرثاء، داعين الله عزل وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة والدعاء، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وكتب أصدقاء الفقيدة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة بعد تشييع جثمانها، منها: "الله يرحمك.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا سوزان".

وكانت الراحلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة زواد، أحد مؤسسي المطبخ الخيري، قالت في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إن "توفير الأطعمة للأسر البسيطة جاء في إطار العمل على تحقيق التكافل الاجتماعي وزيادة التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع".

ولفتت إلى أن طهي الطعام، كان يتم بواسطة عدد من الشيفات الذين يحرصون على توفير أقصى معايير النظافة وطهي الطعام بجودة عالية تضاهي تلك الوجبات التي يتم إعدادها في المنازل وحتى الفنادق الراقية.

وأشارت إلى أن خدمات المطبخ لم تقتصر على مدينة الزقازيق، حيث جرى تنفيذ جولات المطبخ المتنقل في العديد من قرى المحافظة، للوصول إلى البسطاء وتقديم الطعام اللازم لهم داخل منازلهم.