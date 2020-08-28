إخلاء منزل بالمحلة بعد سقوط شُرفته

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لإخلاء منزل سكني مكون من 3 طوابق عقب سقوط بلكونته بشكل مفاجئ بمنطقة المنشية الجديدة لتأمين أرواح المواطنين.

ووجه المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة بضرورة انتقال أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موقع انهيار بلكونة بشارع أحمد ناجي متفرع من شارع 10 بالمنشية الجديدة.

كما تبين أن العقار عبارة عن ثلاثة أدوار علوية ويوجد به تصليبة لبلكونة الدورالثانى علوى وشروخ بالحائط بالواجهة، وعلى الفور تم إبلاغ بالنجدة.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم التواصل مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينة.

كما وجه باستصدار القرار المناسب للعقار باسم المواطن ماهر صالح قاسم.

وتم حضور رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأفاد بأن العقار آيل للسقوط ويمثل خطرًا داهمًا، وعليه تم عمل محضر بقسم ثان المحلة رقم 4624 لسنة 2020 وفرض كردون أمنى بمحيط المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.