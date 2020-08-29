قرارات مهمة يبدأ تطبيقها من 1 سبتمبر المقبل.. منها مد العمل بالبنوك

بعد إيقاف 5 أشهر كاملة، عادت مساجد مصر لتستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تستعد الحكومة المصرية لتطبيق بعض القرارات الجديدة بدءًا من 1 سبتمبر المقبل وهي على النحو التالي:

- اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برًا أو بحرًا أو جوًا.

- استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من قرار حظر الدخول لمصر دون إجراء تحليل pcr.

- مدّ ساعات العمل بالبنوك اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرا، بالنسبة للموظفين، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرًا بالنسبة للجمهور.

- فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة.

- السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقًا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

- استئناف الأنشطة السياحية بكل أنواعها المرتبطة بالسياحة الثقافية بنسبة تشغيل 50% بحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

- استمرار تنفيذ إغلاق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، والسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد على 50%، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.