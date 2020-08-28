وزير الصحة الأسبق: حدوث صعود في منحنى إصابات كورونا جائز

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا لا يشترط أن يكون هناك موجة أولى وثانية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك موجة ثانية وثالثة، وتلحق بالموجات السابقة لها، مؤكدا أن فيروس كورونا موجود وهناك انتشار مجتمعي ولكن حدته في إحداث إصابات كبيرة كانت في تراجع الأسابيع الماضية.

وأضاف "العدوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن من الجائز أن نشهد صعود في منحنى الإصابات في هذه الفترة، ولكن هذا مرهون مباشرة بقدر التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي يتخذها أي مجتمع كان وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أنه إذا زادت الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتمثل في الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر وعدم ملامسة الأسطح والبُعد عن التزاحم، هي العنوان الأساسي للوقاية لكي لا تمر موجة ثانية أو ثالثة بدون أعداد كبيرة.