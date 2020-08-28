500 جنية غرامة وكلبشة سيارة بسبب الانتظار أعلى الرصيف بالدقي

شن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح حملة مسائية مكبرة استهدفت المحال المخالفة والإشغالات بشوارع امتداد نادي الصيد، وجدة، وميشيل باخوم، والسودان، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، إنه تم خلال الحملة مراجعة رخص المحال والأكشاك والكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة منها وغير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط سيارة مخالفه لشروط الترخيص

وأشار عبدالفتاح إلى أنه تم ضبط سيارة نقل مخالفة لشروط الترخيص للقيام بوضع لافتات إعلانية ودعائية بدون ترخيص وتم التحفظ عليها بجراح الحي بالإضافة إلى ضبط سيارة بشارع جدة انتظار أعلى الرصيف، وتم وضع كلبش وتحرير غرامة 500 جنيه للمخالف، وتمت الحملة بقيادة رئيس الحي والأجهزة المعاونة.