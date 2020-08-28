"الأعلى للآثار": عودة مجموعة "توت" من الخارج بسبب تداعيات كورونا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مطار القاهرة استقبل، فجر اليوم، مجموعة "توت عنخ آمون"، والتي كانت تتواجد في معارض الخارج، بعد رحلة ناجحة في الولايات المتحدة، وبسبب جائحة فيروس كورونا توقفت بعض المعارض الخارجية.

وأضاف "الوزيري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن 20 قطعة من مجموعة "توت" ستعرض في متحف الغردقة و10 أخرى في متحف شرم الشيخ، عرض مؤقت لحين افتتاح المتحف المصري الكبير، تحت عنوان "لأول مرة توت عنخ آمون في البحر الأحمر".

وأكد أن أعمال الترميمات والصيانة لم تشهد أي توقف في جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية منذ جائحة كورونا، حيث تم استغلال الفرصة لعمل ترميم وصيانة للمناطق الأثرية وفقا للإجراءات الصحية والوقائية، كما جرى وضع لوحات إرشادية، وإجراء دورات تدريبية للمتعاملين مع السائحين بدءا من شباك التذاكر.