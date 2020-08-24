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وزير التعليم العالي: لا تعديل في رغبات الطلاب بعد غلق التسجيل بالتنسيق

كتب:

محمد عزالدين
05:47 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا تعديل في رغبات الطلاب بعد غلق باب التسجيل بمراحل التنسيق: "أهم حاجة وهما الطلاب بيسجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة، إن أي تعديل يتم خلال الوقت المعلن للمرحلة، ولما بنقفل الباب بيبقى التعديل صعب جدًا".

وطالب "عبدالغفار" خلال تصريحات له نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، بالمحافظة على الرقم السري الخاص بالطالب، وعدم الإفصاح به أو إعطائه لأي شخص، لعدم حدوث تعديل في رغباته غير التي كان يرغب بها، لافتًا إلى أن الموظفين في مكتب التنسيق موجودون لخدمة الطلاب وتسهيل أمورهم.

"وتابع: "دايمًا الولاد وأسرهم بيبقى عندهم حالة من القلق، ودا شيء طبيعي متعودين عليه على مدار السنين، وبنحاول إننا نستقبلهم، وحتى لو واحد ورقه مش جاهز، بنقول له إيه اللي جاهز علشان يستطيع إنه يكمله ويقدم ورقه، وإن شاء الله يكون موسم تنسيق ناجح بكل المقاييس، ويبقى ميسر ونستقبل الطلاب ونحتفل بيهم في مستقبلهم الجديد".

وكان الوزير تفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات في جامعة عين شمس، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمكتب، الذي بدأ السبت الماضي، ويستمر حتى مساء الأربعاء المقبل، وكشف أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشُعب.

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