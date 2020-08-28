رئيس التحرير

محمود مسلم

"الأكاديمية العربية": الحركة الاقتصادية بقناة السويس في أزهى عصورها

كتب:

محمد عزالدين
08:58 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
قناة السويس

قناة السويس

قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الحركة الاقتصادية بقناة السويس تشهد أزهى عصورها في الوقت الراهن، كما أن مصر تمتلك الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إعادة توطين صناعات متعددة في محور قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو مشروعات كبرى.

وتابع عبدالغفار أن توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية سوف يخلق فرص عمل مستدامة للشباب، كاشفًا عن أن قناة السويس جاذبة للخطوط الملاحة الدولية رغم التحديات التي تواجهها، لافتا إلى أن حركة التجارة العالمية الأكثر تضررا من أزمة كورونا.

اقرأ المزيد:

صور.. ماراثون للدراجات في أنفاق قناة السويس بمشاركة وزير الرياضة

رئيس هيئة قناة السويس: لا يوجد عامل أو مرشد سفن أصيب بكورونا

أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ارتفعت لـ27 مليارا و200 مليون دولار

رئيس هيئة قناة السويس: عبور 192 سفينة زيادة من يناير إلى أغسطس 2020

رئيس قناة السويس لـ"الوطن": إيراد القناة خلال 2020 بلغ 3.5 مليار دولار

محافظ بورسعيد يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتجديد الثقة