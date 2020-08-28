فحص 3 آلاف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة "السمعيات" بجنوب سيناء

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بمدن محافظة جنوب سيناء عددًا كبيرًا من الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق أعمال مبادرة السمعيات بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي لـ3093 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق أعمال مبادرة السمعيات في 19 أكتوبر الماضي حتى اليوم الجمعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تهدف إلى الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن مبادرة السمعيات، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، التي شملت الكشف عن فيروس "سي" وعلاجه، والأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن أمراض السمنة، وغيرها من المبادرات.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار أعمال مبادرة السمعيات بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، لتوقيع الفحص الطبي على لأطفال حديثي الولادة.