المفتي: أحتفل بعيد ميلادي.. وهذا يوم أحمد الله عليه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يحتفل بيوم مولده، موضحًا "ننظر إلى اليوم الذي نولد فيه وجئنا فيه للدنيا أنه نعمة من الله، ونشكره، مثل كل يوم وعام يمر عليّ أقول أنا الآن مر 20 سنة مر 50 فأحمد الله أن جاء بي إلى الدنيا ووفقني لما أنا فيه وأنعم عليّ من كل نعمه".

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الرسول يقول لنا "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له".

وتابع: "عندما أقول هذا يوم ميلادي فنحن نتذكر ذلك اليوم الذي جاء بي للدنيا، ولا يوجد شبهة في الاحتفال، وعندما سئل الرسول لماذا تصوم يوم الاثنين باستمرار فقال ذاك يوم ولدت فيه".