"اليوم" السعودية: النظام الإيراني يواصل محاولاته لزعزعة أمن المنطقة

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن النظام الإيراني يواصل محاولاته لزعزعة أمن واستقرار المنطقة في الوقت الـذي تستديم فيه جهود المملكة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكتبت الصحيفة السعودية، في افتتاحيتها، اليوم، بعنوان "الحوثي.. ومنهجية إرهاب إيران"، أن قوات الـتحالـف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيين باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، كما تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيين-المدعومين من إيران- باتجاه المملكة.

وأوضحت "اليوم"، أن النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة عن طريق دعم أذرعه في لبنان واليمن وبقية الدول العربية التي تتمركز هذه الميليشيات علـى أراضيها، وترتكب الانتهاكات والاعتداءات الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.