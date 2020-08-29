رئيس الوزراء: نعمل على استيعاب الزيادة السكانية وتطوير المدن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مسيرة الإنجازات بمحافظة الإسكندرية، تعد نموذجًا للمشروعات التي تنفذها الدولة في محافظات الجمهورية وفق رؤية "مصر 2030"، مبينًا أنَّ الحكومة تستهدف الوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة بمستوى العالم.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنَّ مصر تعمل على محورين، وهما مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر لاستيعاب الزيادة السكانية ومعالجة الفجوات عبر إنشاء مشروعات قومية سكنية وطرق ومرافق وبينة أساسية، متابعًا "الأسهل أن يكون ذلك على أراض خالية حتى يكون التنفيذ سهلًا".

وتابع رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنَّ المحور الآخر وهو الأشد صعوبة يتضمن تطوير العمران القائم، أي المدن والقرى التي يقطنها عشرات المواطنين والتي لم تتطور بشكل متواصل بل وتدهورت أوضاعها، مؤكّدًا أنَّ الرئيس السيسي وجه بتطوير كل المدن والقرى المصرية، حيث أنَّ مشروع "بشائر الخير" -الذي من المقرر افتتاحه اليوم- يعد نموذجًا لهذه المشروعات.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.