مدبولي: استثمارات الصرف والمياه بالإكسندرية بلغت 124 مليارا في 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تعمل بصورة كبيرة في ملف المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أنَّ حجم الاستثمارات التي جرت خلال الست سنوات الماضية في الإسكندرية يصل إلى 124 مليار جنيه مقسمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

إنشاء مجموعة من محطات تحلية مياه البحر العملاقة لتعتمد عليها المناطق الساحلية في المستقبل

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنَّه جرى الوصول لنسبة 99% تغطية لمياه الشرب على مستوى الدولة، ووصلت النسبة لـ100% في المدن و97% بالقرى موضحًَّا أن الدولة تعمل في إنشاء مجموعة من محطات تحلية مياه البحر العملاقة لتعتمد عليها المناطق الساحلية في المستقبل.

واشار إلى أنَّ نسبة تغطية الصرف الصحي بالجمهورية 65%، كما أن نسبة تغطية الصرف بالمدن وصلت بنسبة 96% والنسبة الباقية ستنتهي هذا العام المالي لتصبح 100%، بينما تغطية الريف تمثل التحدي الحقيقي حيث وصلت نسبة التغطية 37.5% لافتا إلى أنَّ النسبة كانت منذ 6 سنوات لا تتجاوز 12% من عدد السكان و10% من عدد القرى، مؤكّدًا أنَّ نسبة التغطية ستتجاوز 42%

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.