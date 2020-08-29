"التعليم": 30 طالبا حصدوا المراكز الأولى في الدبلومات

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية سيتم غدًا الأحد.

وأضاف "مجاهد" أن نسب النجاح في بعض نوعيات الدبلومات قريبة من السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة النجاح بالدبلوم التجاري قرابة 48%، و58% بالنسبة للتعليم الصناعي نظام خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير من قبل الشئون القانونية في الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.

وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق الـ 30 طالبًا وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 236 ألف طالب في دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف في دبلوم الخمس سنوات بإجمالي 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020.