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محمود مسلم

بعد 5 وقائع .. أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي

كتب:

الوطن
11:35 ص | السبت 29 أغسطس 2020
حملة امنية

حملة امنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3أشخاص- لإثنين منهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المساكن بإسلوب كسر الباب متخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتم إعترافوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامى وبإرتكابهم عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته بإعترافات المتهمين أيدها.

 

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